Началась подготовка к пуску ракеты «Союз-СТ» во Французской Гвиане

Source: Russia Federal Space

В Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) начались работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ» с космическими аппаратами «Галилео». В соответствии с графиком работ 27 октября 2021 года расчет специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс» при участии Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил разгрузку блоков ракеты-носителя «Союз-СТ» и приступил к сборке «пакета» первой и второй ступеней.

В настоящее время разгонный блок «Фрегат» доставлен в сооружение FCube для начала работ по заправке компонентами топлива. Управление заправкой проводят специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ, оба предприятия входят в Роскосмос).

«Союз в ГКЦ» — международный космический проект Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами ЦЭНКИ в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-СТ». С момента первого старта 21 октября 2011 года уже проведено 25 пусков ракет «Союз-СТ».

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