Л. Талабаева: Профильный Комитет СФ продолжает осуществлять мониторинг ситуации цен на агропродовольственном рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке в режиме видеоконференции.

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В мероприятии участвовали Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместители Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов и Елена Фастова, губернатор Брянской области Александр Богомаз, представители региональных органов государственной власти.

На мероприятии обсуждались вопросы эффективности реализованных мер по стабилизации цен, были выработаны дополнительные предложения, в том числе в контексте региональной повестки.

Комментируя дискуссию, Людмила Таабаева остановилась на теме обеспечения минеральными удобрениями фермерских хозяйств. «Они не могут купить удобрения в нужном им небольшом объеме. Сегодня предприятия, которые производят минеральные удобрения, должны быть готовы поставлять большие объемы удобрений агрохолдиннгам и небольшие фермерским хозяйствам».

Сенатор также обратила внимание на вопрос ценообразования «Иначе весной мы получим большой рост цен на удобрения, и многие фермерские хозяйства их просто не получат. У них снизится урожай, и потом мы опять получим рост цен».

Сенатор также акцентировала проблему большого количества посредников при поставках минеральных удобрений.

Людмила Талабаева отметила, что Комитет СФ продолжает совместно с Минсельхозом России осуществлять мониторинг изменения цен на продукты питания в регионах.

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