Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала законопроект о присоединении России к международному документу о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

Женевский акт Лиссабонского соглашения направлен на совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны. Участие России в Женевском акте создаст новые возможности для экономического развития регионов и поддержки местных производителей. Такое мнение высказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Смотрите также

Она прокомментировала внесенный в Государственную Думу Правительством РФ законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

Сенатор отметила, что это еще один шаг в той большой работе, которая ведется в стране по совершенствованию системы выявления, регистрации и защиты региональных брендов, и Совет Федерации работает в этом направлении очень активно. «В рамках поручения по выявлению и регистрации российских товаров, данного Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в 2017 году, нам действительно удалось увеличить количество регистраций традиционных товаров российских регионов в качестве наименования места происхождения товара и географического указания. В 2020 году был принят сенаторский закон о географических указаниях. И следующим закономерным шагом является присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения».

В настоящее время предприниматели обращаются за регистрацией в национальное ведомство каждой страны отдельно, с принятием закона они получат возможность зарегистрировать товар одной заявкой в нескольких странах при наличии регистрации в Роспатенте

Регистрация товара — это гарантия качества для потребителя, считает Лилия Гумерова. «Кроме того, производители получат защиту от контрафакта — на зарубежных рынках появятся основания наказывать нарушителей, незаконно использующих наименования места происхождения товара и географические указания».

Парламентарий также обратила внимание на упрощение процедур регистрации товаров при выходе на зарубежные рынки. В настоящее время предприниматели обращаются за регистрацией в национальное ведомство каждой страны отдельно, с принятием закона они получат возможность зарегистрировать товар одной заявкой в нескольких странах при наличии регистрации в Роспатенте.

По словам Лилии Гумеровой, сегодня российские товаропроизводители активно предлагают свои бренды, но пока не в полной мере используют их колоссальный потенциал. «Присоединение к Женевскому акту стимулирует отечественных производителей уделять больше внимания качеству товара, его продвижению на рынке, созданию новых рабочих мест, развитию туризма и региона в целом», — заключила сенатор.

MIL OSI