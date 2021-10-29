Л. Гумерова провела заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия рассматривались проекты модельных законов и рекомендаций по вопросам ведения.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции провела заседание комиссии.

Смотрите также

Обсуждались проекты модельных законов и рекомендаций по вопросам ведения, другие документы, находящиеся в работе. «Мы рассмотрели проект модельного закона «О коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», проект рекомендаций по перспективным направлениям модельного законотворчества в сфере науки и образования», другие модельные законодательные акты», — сообщила сенатор.

При обсуждении новой редакции модельного Информационного кодекса для государств-участников СНГ парламентарии особое внимание уделили вопросам безопасности детей в информационном пространстве. «Необходимо объединять усилия для оперативного выявления и блокирования негативного контента, пресечения противоправной деятельности, наносящей вред здоровью и душам детей. Мы договорились продумать формат дальнейшей совместной работы в этом направлении», — отметила Лилия Гумерова.

По предложению сенатора в проекте рекомендаций «О мерах выявления и поддержки талантливых детей и молодежи» были акцентированы вопросы, касающиеся комплексного подхода, системного сопровождения юных талантов, что будет отражено и в новой редакции названия документа.

Сенаторы РФ приняли участие в заседаниях Постоянных комиссий МПА СНГ по науке и образованию и по культуре, информации, туризму и спорту

1 из 5

Лилия Гумерова

2 из 5

Сенаторы РФ приняли участие в заседаниях Постоянных комиссий МПА СНГ по науке и образованию и по культуре, информации, туризму и спорту

3 из 5

Лилия Гумерова

4 из 5

Сенаторы РФ приняли участие в заседаниях Постоянных комиссий МПА СНГ по науке и образованию и по культуре, информации, туризму и спорту

5 из 5

При рассмотрении проекта рекомендаций по нормативному регулированию цифровизации в области образования Лилия Гумерова подчеркнула, что никто и никогда не заменит традиционную школу, живое общение, что называется, глаза в глаза, учителя и ученика, преподавателя и студента. «Дистанционные технологии — дополнительный инструмент, помощник в такой работе».

Парламентарии также обсудили проект рекомендаций по организации просветительской работы с родителями и деятельности родительских сообществ, отметив необходимость владения молодыми педагогами современными компетенциями при общении и взаимодействии с родителями.

В ходе заседания был рассмотрен проект рекомендаций по согласованным подходам к формированию системы современного фармацевтического образования в государства-участниках СНГ, проект модельного закона «О государственной аттестации (аккредитации) субъектов научной и научно-технической деятельности», проект изменений в модельный закон «О научной и научно- технической деятельности» и др.

Парламентарии поддержали проект положения о международном культурно-образовательном форуме государств-участников СНГ «Дети Содружества» в части вопросов своей компетенции. Обсуждался также план работы Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию на 2022 г.

В заседании приняли участие члены Постоянной комиссии МПА СНГ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Федерального Собрания РФ в МПА СНГ Ирина Соколова и другие.

MIL OSI