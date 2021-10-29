Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ обсудил в регионе вопросы завершения реставрационных работ уникального исторического объекта.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл (представляющие в Совете Федерации исполнительный и законодательный органы государственной власти Республики Марий Эл) в ходе работы в регионе провели встречу с главой региона Александром Евстифеевым. ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл Обсуждались вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.

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В рамках поездки также состоялась рабочая встреча сенаторов с первым заместителем председателя правительства Республики Марий Эл Михаилом Васютиным и министром культуры, печати и по делам национальностей региона Константином Ивановым. Обсуждены вопросы завершения реставрационных работ замка Шереметева в поселке Юрино, а также реконструкции здания кинотеатра «Родина» в городе Волжске. Оба объекта обозначены в Постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Константин Косачев принял участие в окружном семинаре-совещании для руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия Приволжского федерального округа.

На заседании «круглого стола» сенатор выступил с докладом на тему «Проблемы и перспективы сохранения объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы Шереметевых».

Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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Константин Косачев в ходе работы в регионе провел встречу с главой региона Александром Евстифеевым

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«Сохранение дворцово-паркового ансамбля – один из приоритетных проектов для региона. Это жемчужина Республики Марий Эл – невероятно красивый и ценный с исторической точки зрения комплекс», — отметил Константин Косачев.

Также он принял участие в торжественной церемонии награждения в рамках гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Константин Косачев вручил памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» и Благодарность заместителя Председателя Совета Федерации детям, проявившим мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни в Республике Марий Эл. В церемонии награждения школьников принял участие сенатор Сергей Мартынов.

Константин Косачев поблагодарил детей за храбрость, самоотверженность и неравнодушие к чужой беде, а их родителей – за то, что воспитали ребят смелыми, отзывчивыми и добрыми людьми.

Также парламентарии приняли участие в XXI сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Константин Косачев и Сергей Мартынов поздравили коллектив завода полупроводниковых приборов с 80-летним юбилеем. Сенаторы отметили значимые достижения завода в деле развития промышленного потенциала России.

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