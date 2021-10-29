И. Святенко приняла участие в VI заседании Евразийского альянса омбудсменов

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии состоялся обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав молодежи на евразийском пространстве.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в VI заседании Евразийского альянса омбудсменов. Мероприятие на тему «Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав молодежи на евразийском пространстве» прошло под председательством Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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Инна Святенко высоко оценила работу Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при СФ, которые наравне с сенаторами занимаются совершенствованием правовой системы. «Молодые парламентарии — мощное «креативное крыло» в совершенствовании законодательства. Например, по их предложению мы вместе проработали и подготовили к внесению в Государственную Думу законопроект, направленный на сохранение социальной доплаты к пенсии детям с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетним в период их трудоустройства в свободное от учебы время», — отметила сенатор.

В мероприятии принял участие председатель ПМЗ Александр Сапронов. Он сообщил, что благодаря совместной работе Палаты молодых законодателей и Совета Федерации ряд предложений членов ПМЗ был учтен в законе о занятости.

Инна Святенко приняла участие в VI заседании Евразийского альянса омбудсменов

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Инна Святенко приняла участие в VI заседании Евразийского альянса омбудсменов

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Инна Святенко приняла участие в VI заседании Евразийского альянса омбудсменов

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В частности, это касается расширения понятия «граждане, испытывающие трудности в поиске работы». «Если ранее под эту категорию попадала молодежь в возрасте от 18 до 20 лет со средним профессиональным или высшим образованием, которая впервые ищет работу, то новой редакцией закона возраст этой категории увеличен до 25 лет и зафиксирован период поиска работы — в течение года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации», — уточнил Александр Сапронов.

Участники заседания обратили особое внимание на необходимость усиления мер защиты прав молодежи в условиях пандемии. Татьяна Москалькова предложила обратиться к правительствам стран, входящих в Евразийский альянс омбудсменов, с предложением усилить внимание к мерам поддержки молодежи, программам льготной ипотеки, льготных кредитов на обучение, грантовых программ. Также прозвучало предложение по созданию международного банка профессиональных вакансий.

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