И. Святенко обсудила актуальные вопросы развития медицинской науки и медицинского образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании коллегии Минздрава России.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ, посвященной актуальным вопросам развития медицинской науки и медицинского образования.

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Сенатор отметила, что совершенствование системы здравоохранения в Российской Федерации неотъемлемо связано с развитием медицинского образования, фундаментальной и практической науки для подготовки высококвалифицированных кадров. «Требования к медицинскому образованию сегодня очень высокие в связи с появлением новых лекарственных средств, высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитием информационных технологий в здравоохранении, внедрением клинических рекомендаций непосредственно во время практической деятельности врачей», — сказала Инна Святенко.

По ее словам, в новых условиях важно не только передовое медицинское образование, но и современная система непрерывного последипломного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, электронных средств и симуляционных тренажеров.

Также глава профильного Комитета СФ отметила, что до сих пор не преодолён кадровый дефицит в отрасли. «Данная проблема неоднократно поднималась в Совете Федерации. Проведены обсуждения в рамках «правительственных часов» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В ходе мероприятий сенаторы подняли вопрос о необходимости увеличить квоты на целевой набор по медицинским специальностям», — рассказала Инна Святенко.

Она напомнила, что в этом году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям были целевыми. «Это значит, что в учреждениях здравоохранения после учебы будут работать востребованные специалисты».

В мероприятии приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль, главный специалист – неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов, представители Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Анна Олина и Елена Байбарина.

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