«Газпром» обеспечил заданный уровень оперативного резерва газа в российских хранилищах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 октября 2021, 16:45

«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м.

Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября.

Справка

Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.

Управление информации ПАО «Газпром»

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