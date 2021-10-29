«Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдову

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 октября 2021, 21:10

Сегодня в Санкт-Петербурге по итогам завершившихся переговоров Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрея Спыну и Председателя Правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях.

Справка

В 2020 году «Газпром» поставил в Молдову 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).

АО «Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО «Газпром», Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.

Управление информации ПАО «Газпром»

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