«Газпром» в полтора раза увеличивает парк мобильных компрессорных станций для сохранения газа при ремонтах газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 октября 2021, 19:25

«Газпром» заботится о сохранении благоприятной окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений. Производственная деятельность «Газпрома» характеризуется наименьшим углеродным следом продукции среди ведущих мировых нефтегазовых компаний.

«Газпром» продолжает целенаправленную работу по дальнейшему сокращению воздействия на природу. Компания приняла решение о расширении парка мобильных компрессорных станций (МКС), используемых при ремонтах магистральных газопроводов, в полтора раза — до 15 единиц.

Применение МКС — одна из наиболее эффективных современных технологий предотвращения выбросов природного газа, свойственных традиционным методам ремонта. При подготовке к таким работам с помощью мобильных компрессорных станций основной объем газа из отключенного участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Таким образом, исключается попадание в атмосферу до 80% метана.

Расширение парка МКС, наряду с использованием других передовых технологий, будут способствовать дальнейшему снижению углеродного следа поставок газа российским и зарубежным потребителям. Тем самым компания вносит весомый вклад в достижение национальных целей Российской Федерации и целей устойчивого развития ООН.

Справка

Удаление газа из ремонтируемых участков газотранспортной системы (ГТС) является обязательной мерой для обеспечения безопасности людей, проводящих ремонтные работы, и используется на всех ГТС в мире.

В «Газпроме» функционирует система мониторинга выбросов метана, разработана необходимая нормативная база, организован корпоративный контроль за утечками газа. В частности, регулярно поводится внутритрубная дефектоскопия газопроводов, обследуется техническое состояние и ведется мониторинг выбросов метана в атмосферу с помощью современных технических средств.

Управление информации ПАО «Газпром»

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