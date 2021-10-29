В. Тимченко: Российские парламентарии готовы к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений с Германией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в XII германо-российском Форуме будущего.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в мероприятиях XII германо-российского Форума будущего.

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Обращаясь к участникам форума, сенатор отметил, что текущий год в обеих странах был отмечен значимыми политическими событиями – парламентскими выборами.

«В России по результатам выборов существенно обновился состав Государственной Думы и на одну седьмую обновился состав Совета Федерации. В текущей политической и экономической ситуации российские парламентарии по‑прежнему готовы вести конструктивный диалог с коллегами из Германии, поскольку необходимость прогресса в добрососедских отношениях сохраняется. Мы горячо поддерживаем не только межгосударственное, но и научное, культурное, гуманитарное сотрудничество двух стран, будем содействовать его дальнейшему развитию и укреплению», — добавил парламентарий.

Вячеслав Тимченко принял участие в мероприятиях XII германо-российского Форума будущего

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Вячеслав Тимченко принял участие в мероприятиях XII германо-российского Форума будущего

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Вячеслав Тимченко принял участие в мероприятиях XII германо-российского Форума будущего

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По словам Вячеслава Тимченко, дискуссии XII германо-российского Форума будущего были посвящены экономической и геополитической обстановке на Евразийском континенте, актуальным вызовам для России и Германии в сфере социальных отношений, политики и экономики.

Отдельным блоком повестки стало экспертное обсуждение перспектив российско-германского взаимодействия. При этом особое внимание участники уделили вопросам развития сотрудничества в области разработок и применения систем искусственного интеллекта, скоростного интернета и модернизации производственных технологий как в традиционных, так и в новых отраслях.

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