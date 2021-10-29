Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#ИСРД#Игорь Арбузов#Иван Краснов29.10.2021 19:19

В Новых Лядах обсудили реализацию соглашения между Роскосмосом и Пермским краем

В микрорайоне Новые Ляды (г. Пермь) состоялось совещание с участием краевых и городских властей, руководства интегрированной структуры ракетного двигателестроения и предприятия по реализации соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Пермского края. На этой территории Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш, Госкорпорация «Роскосмос») реализует проект по созданию современного производства двигателя РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей.

Интегрированную структуру представил её руководитель, генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов. По его словам, создание двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара» — одна из ключевых задач, стоящих перед Роскосмосом и холдингом. В настоящее время — это основное средство выведения, которое позволит решить научно-технические и стратегические задачи страны.

«При выборе Протон-ПМ в качестве площадки для размещения серийного производства двигателя ракеты „Ангара“ учитывались опыт пермяков в изготовлении самых надёжных ракетных двигателей и высокая квалификация персонала, — объяснил Игорь Арбузов. — Объём инвестиций в создание производства уже превысил 9 млрд рублей. Сегодня мы находимся в завершающей стадии создания нового завода. Рассматриваем вопросы по созданию стенда огневых испытаний РД-191 и выделению под эти цели дополнительных инвестиций».

В ходе совещания под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина участники обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры Новых Лядов. Микрорайон рассматривается руководством региона как территория развития кластера «Технополис „Новый Звёздный“», в рамках которого будут апробировать современные подходы к организации комфортного пространства для жизни и внедрять умные технологии в управление городским хозяйством.

Дмитрий Махонин отметил вклад Протон-ПМ в развитие спортивного комплекса микрорайона и профориентационной базы Техно-школы имени В.П. Савиных — мастерских и лабораторий, где школьники знакомятся с востребованными рабочими и инженерными профессиями. Состояние инфраструктуры Новых Лядов глава региона оценил в ходе осмотра социальных объектов. Помимо спорткомплекса и школы, губернатор посетил клуб «Юбилейный», где в этом году открылся социальный кинотеатр, и железнодорожную станцию — чтобы повысить транспортную доступность микрорайона, рассматривается возможность запустить электричку Пермь — Новые Ляды.

«В следующем году мы построим новый корпус школы на 1050 мест, — уточнил Дмитрий Махонин. — Будем развивать спортивный кластер, создавать условия для проведения здесь российских и международных соревнований. Планируем возвести примерно 50 тысяч квадратных метров современного комфортного жилья, думаем над организацией индивидуальной жилищной застройки. Привлечём молодёжь микрорайона, организовав для неё максимально интересный досуг. И конечно, Новые Ляды должны быть интегрированы в программу празднования „Пермь—300“».

Как отметил директор Протон-ПМ Иван Краснов, сегодня на загородной производственной площадке работает порядка тысячи человек, в 2025 году коллектив увеличится втрое.

«В соответствии с соглашением о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» и Пермского края в 2023 году мы запускаем в микрорайоне новое производство ракетных двигателей. Автоматизируем процессы, внедряем цифровые технологии, приобретаем современное оборудование, — говорит Иван Краснов. — В этих условиях актуальной задачей для нас становится привлечение высококлассных рабочих и специалистов. Для таких профессионалов должны быть созданы не только современные рабочие места, но и более высокие стандарты жизни. Важно, что региональные власти видят в Новых Лядах потенциал, готовы инициировать и реализовывать здесь проекты по развитию инфраструктуры.

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