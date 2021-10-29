В Минспорте России проводятся заседания Экспертных советов по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм сборных команд страны по летним и зимним видам спорта

Source: Russia Ministry of Sport

В Министерстве спорта Российской Федерации проходят заседания Экспертных советов по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации по летним и зимним видам спорта.

В состав Экспертного совета входят представители Минспорта России, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», Олимпийского комитета России, специалисты и ведущие научные работники в области физической культуры и спорта.

В рамках работы Экспертного совета заслушиваются доклады руководителей общероссийских спортивных федераций об итогах выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) и о ходе подготовки сборных команд страны к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай).

Главные и старшие тренеры докладывают о результатах выступления спортсменов сборных команд в текущем сезоне, выполнении индивидуальных планов подготовки, медико-биологическом обеспечении спортсменов.

Экспертный совет подводит итоги прошедшего сезона по каждому виду спорта и даёт оценку выступлению спортсменов. При необходимости по каждому виду спорта выносятся рекомендации общероссийским спортивным федерациям.

К настоящему времени состоялись заседания Экспертных советов по лыжным гонкам, конькобежному спорту (в т.ч. шорт-треку), гребному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, санному спорту, стрельбе из лука, кёрлингу, бадминтону, теннису, волейболу, фигурному катанию на коньках, прыжкам на батуте, тяжёлой атлетике, боксу, хоккею (мужчины), фристайлу, горнолыжному спорту, спортивной борьбе, сноуборду, прыжкам в воду.

В ближайшее время пройдут заседания по хоккею (женщины), тхэквондо, регби, гребному слалому, бобслею, скалолазанию, триатлону, парусному спорту, плаванию, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкой атлетике, современному пятиборью, велосипедному спорту, водному поло, баскетболу, синхронному плаванию, конному спорту, фехтованию, настольному теннису, футболу.

Пресс-служба Минспорта России

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