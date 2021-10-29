В. Матвиенко: Центр Алмазова вносит значимый вклад в развитие современной медицины

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела заседание Попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела в формате видеоконференции заседание Попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Спикер СФ является председателем Попечительского совета Центра.

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По ее словам, решения предыдущих заседаний совета выполняются в полном объеме: ведется работа по созданию научно-образовательного центра для одаренных детей и молодежи. Спикер СФ считает, что реализация такого уникального проекта – это основа, на которой будет создаваться новая образовательная модель для подготовки врачей будущего.

Центр Алмазова на протяжении 40 лет остается одним из ведущих исследовательских центров и вносит значимый вклад в развитие современной медицины

Валентина Матвиенко отметила, что Центр Алмазова на протяжении 40 лет остается одним из ведущих исследовательских центров и вносит значимый вклад в развитие современной медицины. Генеральным директором Евгением Шляхто проведена серьезная работа и проделан колоссальный путь, чтобы Центр стал мощным современным научным, лечебным и образовательным учреждением, который известен не только в России, но и в мире».

В период пандемии, подчеркнула Председатель СФ, нагрузка на медицинские учреждения огромная. Руководство Санкт-Петербурга, где проживает более 5 млн человек, делает все необходимое, добавила Валентина Матвиенко. «Была создана межведомственная медицинская рабочая группа, которую возглавил Евгений Шляхто. Центр Алмазова также оперативно включился в борьбу с коронавирусом. В течение двух лет Центр трижды перепрофилировался для оказания помощи больным ковидом. Сотрудники Центра принимали участие в подготовке клинических рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса, разрабатывали алгоритмы работы, в том числе амбулаторной службы».

Валентина Матвиенко считает важным, чтобы в такой период люди чувствовали заботу и поддержку медиков, а сами медики должны ощущать внимание со стороны государства и знать, что медицина сегодня – это главный социальный приоритет. По ее словам, это касается развития передовых медицинских технологий, подготовки молодых специалистов нового поколения.

Председатель Совета Федерации напомнила о том, что запущена программа «Технологии искусственного интеллекта для сервисов «умной клиники», формируется Научный центр персонализированной медицины и Биомедицинский молодежный инновационный хаб.

Касаясь реализации Центром Алмазова образовательной программы специалитета, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня по ней обучаются более 500 студентов. «При этом конкурсный отбор в этом году составил 12 человек на место, а проходной балл стал самым высоким среди всех медицинских вузов России. Это говорит о том, что всего за 4 года удалось создать первоклассный востребованный медицинский вуз».

Валентина Матвиенко поддержала инициативу о предоставлении Центру права осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета на постоянной основе.

Спикер СФ также отметила, что Центр Алмазова, впервые приняв участие в международном рейтинге университетов, сразу занял достойные позиции. «Это повышает престиж самого Центра как научно-образовательного учреждения и усиливает глобальный авторитет нашей страны в сфере медицины».

Генеральный директор Центра Алмазова, академика РАН Евгений Шляхто выступил с докладом о реализации решений предыдущего заседания Попечительского совета. В частности, о ходе возведения двух крупных объектов инфраструктуры Центра, программе научно-исследовательского центра развития искусственного интеллекта в медицине «Технологии искусственного интеллекта для здравоохранения», а также о создании «Точки кипения — Центр Алмазова» (Биомедицинского молодежного инновационного хаба). Евгений Шляхто также информировал о достижениях Центра в сфере научных разработок, касающихся борьбы с онкологическими заболеваниями. «В Центре сформирована новая модель научно-образовательного и биометрического центра мирового уровня», — подчеркнул он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга отметил, что в клиниках центра им. Алмазова трудятся более семи тысяч медиков — врачи, специалисты самой высокой квалификации. «В Центре получают помощь жители всех регионов Российской Федерации. Наряду с лечебной работой Центр ведет образовательную и просветительскую деятельность. Наша общая задача – оказывать всемерную поддержку таким учреждениям. Они являются опорой нашей медицины», — подчеркнул глава города.

В заседании приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова, председатель Правления Сбербанка Герман Греф, председателя Правления РОСНАНО Сергей Куликов, председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

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