Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денег. За это время служба преобразилась и стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова.

Во-первых, Вас и всех сотрудников хочу с этим поздравить.

Ю.Чиханчин: Спасибо большое.

В.Путин: И конечно, поговорим о текущих делах.

Ю.Чиханчин: Действительно, Владимир Владимирович, за 20 лет антиотмывочная российская система прошла тяжелый путь. В 2000 году Российская Федерация, Вы знаете, была в «черном списке» ФАТФ – это межправительственная организация, которая занималась противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. В 2001 году был подписан закон, третий вариант закона – спасибо Вам большое, Вы поддержали. В 2002 году мы вышли из «черного списка» ФАТФ, а в 2003 году уже стали полноправными членами ФАТФ. В 2019 году на пленарном заседании ФАТФ был заслушан доклад России, и национальная антиотмывочная система российская была признана одной из лучших.

Хотелось сказать, что за этот период нам очень многое удалось сделать. Было принято более 150 законов, которые урегулировали российское законодательство с международными стандартами, международными требованиями, урегулировали характер взаимоотношений между участниками антиотмывочной системы, выделили операции и финансовые инструменты, которые на сегодняшний день требуют контроля со стороны государства.

Одно из важных направлений в антиотмывочной системе – это, конечно, финансовые институты: банки, лизинговые компании, страховые, непосредственно адвокаты, нотариусы и так далее. И наша задача совместно с Центральным банком, совместно с надзорными органами, правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ была направлена на то, чтобы в первую очередь подключить всех участников антиотмывочной системы к единому исполнению закона; второе – поднять их законопослушность; и третье – создать механизмы, не пускающие преступные, «грязные» деньги в финансовый сектор, в первую очередь – в банковский.

Продолжение следует.

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