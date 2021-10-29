А. Ракитин: Проведение детских творческих конкурсов способствует развитию талантов и получению опыта педагогической деятельности

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор вручил награды победителям Всероссийского детского конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края».
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в рамках региональной недели провел встречу с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным и начальником Военного учебного центра при университете Владимиром Козловым. Речь шла о совершенствовании знаний учащихся в области государственного устройства и законодательства. Также обсуждены вопросы, касающиеся воинской обязанности и воинской службы студентов.
Александр Ракитин вручил награды победителям Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Мероприятие на протяжении ряда лет проходит при поддержке Совета Федерации.
По словам сенатора, в течение последних пяти лет учащиеся из Карелии принимают участие и становятся лауреатами и победителями конкурса.
Александр Ракитин поблагодарил учителей, подготовивших ребят, вручил педагогам благодарственные письма и памятные подарки.
В Музее Изобразительных искусств, где проходила торжественная церемония, при поддержке сенатора для участников была организована экскурсия по выставке «Вселенная Калевала».
Александр Ракитин в рамках региональной недели провел встречу с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным
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Александр Ракитин
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В Музее Изобразительных искусств, где проходила торжественная церемония награжденияпобедителей Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края»
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Александр Ракитин поблагодарил учителей, подготовивших ребят, вручил педагогам благодарственные письма и памятные подарки
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В Музее Изобразительных искусств
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«Интерес к этим экспозициям вызван, в первую очередь, показом уникальной «Калевальской» коллекции музея, в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов», — отметил сенатор.
«Проведение детских творческих конкурсов способствует обновлению содержания образовательного процесса и повышению его качества, а участие в подобных мероприятиях позволяет проявить себя как преподавателю, так и обучающемуся. Это способствует развитию талантов, получению опыта дальнейшей педагогической и образовательной деятельности», — сказал Александр Ракитин.