А. Ракитин: Проведение детских творческих конкурсов способствует развитию талантов и получению опыта педагогической деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил награды победителям Всероссийского детского конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в рамках региональной недели провел встречу с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным и начальником Военного учебного центра при университете Владимиром Козловым. Речь шла о совершенствовании знаний учащихся в области государственного устройства и законодательства. Также обсуждены вопросы, касающиеся воинской обязанности и воинской службы студентов.

Александр Ракитин вручил награды победителям Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Мероприятие на протяжении ряда лет проходит при поддержке Совета Федерации.

По словам сенатора, в течение последних пяти лет учащиеся из Карелии принимают участие и становятся лауреатами и победителями конкурса.

Александр Ракитин поблагодарил учителей, подготовивших ребят, вручил педагогам благодарственные письма и памятные подарки.

В Музее Изобразительных искусств, где проходила торжественная церемония, при поддержке сенатора для участников была организована экскурсия по выставке «Вселенная Калевала».

Александр Ракитин в рамках региональной недели провел встречу с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным

1 из 5

Александр Ракитин

2 из 5

В Музее Изобразительных искусств, где проходила торжественная церемония награжденияпобедителей Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края»

3 из 5

Александр Ракитин поблагодарил учителей, подготовивших ребят, вручил педагогам благодарственные письма и памятные подарки

4 из 5

В Музее Изобразительных искусств

5 из 5

«Интерес к этим экспозициям вызван, в первую очередь, показом уникальной «Калевальской» коллекции музея, в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов», — отметил сенатор.

«Проведение детских творческих конкурсов способствует обновлению содержания образовательного процесса и повышению его качества, а участие в подобных мероприятиях позволяет проявить себя как преподавателю, так и обучающемуся. Это способствует развитию талантов, получению опыта дальнейшей педагогической и образовательной деятельности», — сказал Александр Ракитин.

MIL OSI