А. Майоров принял участие в пленарном заседании V Всероссийского водного конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации направила приветствие в адрес организаторов и участников мероприятия.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в пленарном заседании V Всероссийского водного конгресса 2021. Мероприятие состоялось в Москве.

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Глава Комитета СФ зачитал приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направленное в адрес организаторов и участников V Всероссийского водного конгресса.

Сенатор отметил, что тематика V Водного конгресса затрагивает деятельность практически всех комитетов Совета Федерации. «Мы на своих мероприятиях неоднократно обсуждали такие важные вопросы, как реализация федерального проекта «Оздоровление Волги», сохранения экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона, принятие мер по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», — сообщил парламентарий

По совам Алексея Майорова, в мае текущего года в Ростовской области под председательством первого вице-спикера Сф Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области состоялось выездное заседание Комитета СФ, посвященное разработке «дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон в рамках национального проекта «Экология», на тему «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения».

В Совете Федерации создана рабочая группа по мониторингу реализации «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон

Алексей Майоров сообщил, что в Совете Федерации создана рабочая группа по мониторингу реализации «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. На первом заседании рабочей группы рассмотрен ход исполнения мероприятий в текущем году, намечены соответствующие планы на 2022 и 2023 гг.

На контроле Комитета, отметил законодатель, остаются поручения Председателя Совета Федерации о мониторинге мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной упакованной питьевой воды, включая минеральную воду. Сенатор отметил важный аспект этой работы — регистрацию наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и свидетельств об исключительном праве на НМПТ в отношении минеральной воды. Рабочей группой проведена колоссальная работа по вопросу совершенствования правового обеспечения соответствия заявленным в НМПТ свойствам товаров, производимых и реализуемых под этим НМПТ».

Сенатор отметил участие в этой работе Генеральной прокуратуры РФ, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россреестра, Росстата, ФАС России, Роспатента, Росимущества, Росаккредитации и Федеральной таможенной службы России (ФТС России).

«Проведённая в Совете Федерации работа позволила сократить объем незаконного оборота упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду на рынке. Удалось повысить эффективность контрольно – надзорной деятельности государственных органов власти, внедрить современные механизмы управления, направленные на пресечение незаконного оборота упакованной питьевой воды и создать единую систему мониторинга ситуации в сфере противодействия ее незаконному обороту», — подчеркнул парламентарий.

«Тот интеллектуальный контент, который наработан в ходе V Водного конгресса, в том числе предложения и рекомендации участников, во многом станут основой для плановой работы нашего Комитета в предстоящий период будущего года», — отметил Алексей Майоров.

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