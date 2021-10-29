А. Кондратенко принял участие в совещании по вопросам разъяснения правил маркировки молочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания, которое прошло в Республике Башкортостан, обсудили имеющиеся проблемы в этой сфере, и пути их решения.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в совещании в Республике Башкортостан по вопросам разъяснения правил маркировки молочной продукции.

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Мероприятие провели профильный Комитет СФ совместно с правительством Республики Башкортостан с участием Министерства сельского хозяйства России и Министерства промышленности и торговли РФ.

Молочная продукция – первый пищевой продукт в Российской Федерации, которого коснулись требования о маркировке

Сенатор отметил, что молочная продукция – первый пищевой продукт в Российской Федерации, которого коснулись требования о маркировке.

По его словам, в конце декабря прошлого года завершен эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. В настоящее время приняты все нормативные правовые акты, обеспечивающие поэтапное ведение ее обязательной маркировки, в том числе средствами идентификации молочной продукции и перечень отдельных ее видов.

Алексей Кондратенко обратил внимание, что в связи с началом следующего этапа 1 декабря вступает в действие обязательная маркировка товаров со сроком годности 40 дней и менее. Это приведёт к вовлечению в этот процесс товаров средних и малых предприятий, которые ранее не участвовали в маркировке. Сейчас важно провести дополнительные мероприятия по разъяснению и подготовке к началу обязательной маркировки, уточнил он.

Законодатель сообщил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию планирует провести ряд совещаний в регионах по этой тематике, и ближайшее состоится в Краснодарском крае с участием сенаторов и отраслевых экспертов.

«Вопрос о маркировке молочной продукции находится на особом контроле в Совете Федерации. Он чрезвычайно чувствительный для предприятий молочной промышленности и нам необходимо не допустить сбоев в их производственном процессе», — подчеркнул Алексей Кондратенко.

При этом, отметил сенатор, маркировка молочной продукции позволяет отследить путь каждой единицы продукции от производства на заводе и до момента продажи конечному потребителю. Все сведения о товаре, в том числе о смене собственника, передаются в национальную систему мониторинга. «Таким образом, маркировка молочной продукции призвана защитить покупателей от фальсифицированной продукции, а предпринимателей от нечестной конкуренции. Однако еще есть вопросы, требующие решения, в том числе в отношении маркировки фермерской продукции», — сказал парламентарий.

Участники совещания, включая производителей молочной продукции, обсудили имеющиеся проблем в этой сфере, были намечены пути их решения.

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