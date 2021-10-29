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#Роскосмос#Константин Шадрин#Росатом#Газпром нефть29.10.2021 21:54

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования начала свою деятельность

В России начала работу Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, которая объединит усилия крупнейших заказчиков IT-решений при взаимодействии с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения и поставщиками оборудования. Первое заседание её участников состоялось 27 октября 2021 года.

Учредителями Ассоциации являются Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», Ростелеком и Газпром нефть. Соглашение о создании Ассоциации было подписано первыми лицами компаний на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Деятельность Ассоциации призвана способствовать повышению технологической независимости крупных корпораций, а также оптимизировать их затраты на поиск и тестирование новых отечественных IT-решений.

Преимущества для российских IT-компаний состоят в возможностях масштабного внедрения решений собственной разработки в крупнейших отраслях промышленности, а также рост инвестиций за счёт сотрудничества с крупными клиентами. Первое заседание было посвящено первоочередным планам развития Ассоциации, организации взаимодействия ее участников и условиям присоединения новых компаний.

В рамках Ассоциации будут действовать пять комитетов, которые займутся вопросами развития отечественного рынка программного обеспечения, включая выявление перспектив развития разработок, тестирование новых технологий, формирование лучших практик и консолидированных потребностей; подготовки и переподготовки кадров; защиты авторских и смежных прав в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); стратегического планирования развития ИКТ и сотрудничества с регуляторами; а также мониторинга мировых трендов в сфере разработки ПО и оборудования для определения оптимальных путей взаимодействия.

«Уверены, что Ассоциация станет важным инструментом в решении задачи обеспечения импортонезависимости Госкорпорации „Роскосмос“: опыт, накопленный специалистами наших предприятий, уникален, поэтому нам необходим отлаженный и эффективный процесс взаимодействия между квалифицированным заказчиком в лице учредителей Ассоциации и поставщиками отечественных IT-решений для получения востребованных современных продуктов и сервисов, — отметил Константин Шадрин, директор Департамента цифрового развития Госкорпорации „Роскосмос“. — В конечном итоге, опираясь на отечественную экспертизу, мы закладываем основу для лидерства России на мировом рынке космических услуг».

«Росатом — один из крупнейших потребителей IT-решений в стране, и, бесспорно, квалифицированный заказчик. Нами наработана огромная экспертиза в этом направлении, и мы готовы делиться ей как с коллегами из других компаний, так и с разработчиками. Цель работы Ассоциации — прежде всего, в развитии рынка отечественного ПО и оборудования. Мы как можно быстрее хотели бы видеть кратный рост количества и качества ПО и оборудования российской разработки, которые будут успешно конкурировать с лучшими мировыми решениями», — отметил Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом».

«В настоящее время импортозамещение ПО и оборудования — это не просто законодательное требование, а реальная необходимость для крупнейших компаний России. Поэтому бизнес заинтересован в проверенном ПО и IT-оборудовании. Ростелеком — как основной поставщик IT-сервисов — не исключение. Для успешного развития информационных технологий требуется консолидация и координация действий участников рынка. Уверен, работа ассоциации обеспечит синергетический эффект и способствует формированию полноценного стека отечественных технологий, отвечающих требованиям инновационности, конкурентоспособности и надежности», — прокомментировал Кирилл Меньшов, старший вице-президент по IT Ростелекома.

«Мы рассчитываем, что Ассоциация станет площадкой для диалога крупных промышленных заказчиков с IT-сектором, на которой мы сможем ставить общие цели по развитию рынка российского ПО и вместе решать, как их можно наиболее эффективно достигнуть», — отметил Антон Думин, руководитель дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций Газпром нефти.

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