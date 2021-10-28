Ю. Валяев встретился с председателем Законодательного Собрания Еврейской автономной области Р. Бойко

Source: Russia – Council of the Federation

Также сенатор принял участие в открытии межрегионального выставочного проекта «Биробиджанская осень».

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках рабочей поездки в регион встретился с председателем Законодательного Собрания Еврейской автономной области Романом Бойко.

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Обсуждены перспективы и актуальные вопросы законотворческой деятельности в регионе, взаимодействие депутатов регионального парламента с представителями области в Совете Федерации по вопросам социально – экономического развития субъекта РФ, продвижение интересов его жителей на федеральном уровне.

Также сенатор принял участие в открытии межрегионального выставочного проекта «Биробиджанская осень».

На выставке представлены работы художников из Москвы, Магадана и Биробиджана, которые впервые экспонируются в стенах областного музея современного искусства.

Юрий Валяев принял участие в открытии межрегионального выставочного проекта «Биробиджанская осень»

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Юрий Валяев принял участие в открытии межрегионального выставочного проекта «Биробиджанская осень»

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Юрий Валяев принял участие в открытии межрегионального выставочного проекта «Биробиджанская осень»

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Сенатор поблагодарил организаторов выставки.

«Невзирая на все сложности, ограничения, с которыми из‑за пандемии столкнулись наши музеи, театры, библиотеки, вы дарите красоту и радость людям», — отметил Юрий Валяев.

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