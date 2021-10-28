Source: Russia Federal Space

#ЦПК#IAC28.10.2021 19:14

Центр подготовки космонавтов принимает участие в Международном астронавтическом конгрессе

С 25 по 29 октября 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах проходит 72-й Международный астронавтический конгресс (International Astronautical Congress, IAC). В рамках работы Конгресса космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Алексей Овчинин приняли участие в церемонии открытия, а также во встрече членов экипажа 60/61-й экспедиции Международной космической станции, в состав которой вошел первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

В среду, 27 октября, в ходе работы секции «Подготовка астронавтов, их жизнь и работа в космосе» Олег Скрипочка представил доклад «Создание технологии многосегментной подготовки космонавтов к полёту на борту МКС». В своём выступлении космонавт затронул вопросы создания (совместно с международными партнёрами по программе МКС), реализации и развития технологии многосегментной подготовки и практику её применения на базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Кроме того, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин ежедневно принимают активное участие в презентации экспозиции Госкорпорации «Роскосмос», представленной впервые на IAC, в рамках которой Центр подготовки космонавтов демонстрирует робототехнический стенд, предназначенный для отработки взаимодействия космонавта, облаченного в задающее устройство копирующего типа и шлем виртуальной реальности, с 3D-моделями робототехнических систем космического назначения по выполнению полетных операций при удаленной работе.

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25 сентября 2019 года на космодроме Байконур состоялся старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой, астронавтом НАСА Джессикой Меир и участником космического полёта ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ).

На борту Международной космической станции экипаж встретили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и астронавт ESA Лука Пармитано.

3 октября 2019 года спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом NASA Ником Хейгом и участником космического полёта по программе ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) совершил штатную посадку в расчётной точке на территории Казахстана.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Алексея Овчинина и Ника Хейга составила 203 суток, Хаззаа Аль Мансури — 8 суток. Пилотируемый корабль «Союз МС-12» находился в составе станции с 15 марта 2019 года.

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