Увеличение добычи «Газпрома» в 2021 году покроет около трети прироста мирового потребления газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2021, 16:45

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о влиянии событий 2021 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Наиболее значимые тенденции текущего года — восстановление экономики и рост потребления энергоресурсов. По предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м. Наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках «Газпрома» — в России, Китае и европейских странах.

На фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 года она увеличена на 56,7 млрд куб. м (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За счет увеличения объемов добычи газа «Газпрома» в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире. Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка.

Несмотря на изменение ценовой конъюнктуры — рост цен на газ в Азии и Европе, — а также новые инициативы по декарбонизации экономики, ведущие исследовательские организации по-прежнему прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

«Газпром» проводит последовательную работу по развитию добычных и газотранспортных мощностей, реализует новые проекты по переработке природного газа и производству сжиженного природного газа. Так, в 2021 году было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», состоялся запуск Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевого хаба во Владивостоке. Кроме того, в Ленинградской области началось сооружение уникального кластера, объединяющего газопереработку, газохимию и сжижение природного газа.

Вопрос о влиянии событий 2021 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI