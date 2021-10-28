Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный28.10.2021 12:01

Транспортированы части кабель-заправочной башни для ракеты-носителя «Ангара»

На космодроме Восточный в Амурской области специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели транспортировку основания кабель-заправочной башни для стартового комплекса «Ангара».

Восемь частей весом почти 40 тонн каждая перевезены со склада Промышленно-эксплуатационной базы космодрома к месту монтажа — на площадку, где в настоящее время полным ходом идёт строительство стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

Установка опорного устройства в проектное положение станет первым этапом монтажа кабель-заправочной башни. Приступить к монтажу опор планируется в конце ноября 2021 года.

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