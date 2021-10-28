С. Митин: Рынок автоматизированной торговли перспективный и набирающий популярность среди граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил развитие вендинга на территории России и меры государственной поддержки этой сферы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «О перспективах развития автоматизированной торговли на территории Российской Федерации и выработке мер государственной поддержки современных каналов сбыта».

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Его организаторами стали Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Общественной организацией малого и среднего бизнеса «Опора России».

В совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Александр Двойных, ДвойныхАлександр Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области руководство «Опоры России», представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФНС, ФАС, отраслевого сообщества.

В период распространения инфекционных заболевания – покупка товаров через автомат позволяет избежать прямого контакта покупателя с продавцом

Сергей Митин отметил, что необходимость проведения совещания обуславливается замедлением темпов развития российской отрасли автоматизированной торговли. «В то же время анализ общемировых тенденций позволяет сделать однозначный вывод, что рынок автоматизированной торговли перспективный и набирающий популярность среди населения. Особенно в период распространения инфекционных заболевания – покупка товаров через автомат позволяет избежать прямого контакта покупателя с продавцом».

Сенатор привел данные объема мирового рынка вендинга. «По оценкам отраслевого сообщества, мировой рынок вендинга оценивается в около 200 млрд долл. США и 20 млн торговых терминалов. Уже сейчас по всему миру через вендинговые автоматы реализуются сельскохозяйственные и фермерские продукты питания, упакованная питьевая вода и напитки, товары высокого спроса социальных слоев населения, организовываются пункты общественного питания».

По мнению законодателя, в допандемийный период вендинговые компании инвестировали значительные средства в создание на территории РФ современной инфраструктуры обслуживания потребителей, в модернизацию оборудования. Однако, указал законодатель, Россия продолжает отставать от азиатских и европейских стран по доступности такой услуги населению.

Сенатор привел статистику: на 1000 россиян сегодня приходится только один автомат самообслуживания, в то время как в Европе — одна вендинговая машина на 110 человек, в США — на 40 человек.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Сергей Митин перечислил существующие государственные меры поддержки отрасли. Автоматизированная торговля включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Утверждены Рекомендации Правительства о продлении договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов. На предпринимателей, занимающихся вендинговой торговлей, распространяются отдельные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

«В то же время на государственном уровне не разработана и не утверждена стратегия развития отрасли автоматизированной торговли, определяющая комплексный механизм ее государственной поддержки», — отметил Сергей Митин.

Сенаторы приняли решение поддержать инициативу отраслевого сообщества, согласованную Министерством промышленности и торговли России и ФНС, о внесении изменений в законодательство и нормативные правовые акты в части реализации товаров маркированных средствами идентификации через автоматы самообслуживания, а также необходимости комплексной проработки вопроса развития автоматизированной торговли с участием всех заинтересованных сторон.

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