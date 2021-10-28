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#НПО Энергомаш#Корпоративная Академия Роскосмоса28.10.2021 11:08

Стратегическая сессия по вопросам управления персоналом прошла в НПО Энергомаш

Представители Госкорпорации «Роскосмос» в рамках разработки отраслевой стратегии управления персоналом проводят встречи с руководством и ключевыми специалистами крупнейших предприятий отрасли. 22 октября такая встреча состоялась в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Главная цель прошедшего мероприятия — узнать из первых уст ключевого руководящего звена — какие задачи надо решать в области управления персонала, чтобы предприятие в полном объеме выполняло все контрактные обязательства.

Как отметила Директор по обучению и развитию персонала Корпоративной Академии Госкорпорации «Роскосмос» Ольга Балашова, очень важно, чтобы в отраслевой стратегии управления персоналом были учтены мнения и инициативы всего ключевого управленческого состава организаций Роскосмоса.

«Нам надо понимать, какие трудности испытывают предприятия, чего им не хватает, что, может быть, надо менять в вопросах мотивации, кадровой политики и так далее, чтобы мы привлекали на предприятия самых лучших специалистов, — подчеркнула Ольга Балашова. — Это большой совместный труд, который будет определять кадровые вопросы космической отрасли, чтобы в перспективе до 2030 года она обеспечила достижение намеченных целей».

Перед участниками стратегической сессии выступил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов с информацией о месте НПО Энергомаш на мировом рынке, а также о роли и задачах всех предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения в развитии космической отрасли нашей страны, задачах служб персонала. Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Антон Сумин осветил динамику основных показателей по персоналу в сравнении с трендами в отрасли в целом.

После активного обсуждения вопросов привлечения высококвалифицированных кадров в НПО Энергомаш участниками сессии были сформулированы предложения, которые будут использованы для создания отраслевой стратегии управления персоналом, которую планируется до конца 2021 года представить на рассмотрение органам управления Госкорпорации «Роскосмос».

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