Статистическая отчетность по шестнадцати формам отложена до 8 ноября

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат продлил сроки сдачи первичных статистических данных по шестнадцати формам федерального статистического наблюдения в октябре–ноябре 2021 года. Однако в нерабочие дни территориальные органы Росстата работают в обычном режиме и готовы принимать отчетность у респондентов.

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.» и в соответствии с Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620, по ряду форм продлены сроки предоставления отчетности (с перечнем форм можно ознакомиться здесь).

Одновременно сообщаем, что Росстат и его территориальные органы продолжат свою работу в штатном режиме и обеспечат возможность приема статистической отчетности от респондентов в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, а также своевременную публикацию статистической информации в строгом соответствии с федеральным планом статистических работ.



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