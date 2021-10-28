Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 октября, в режиме видеоконференции состоялось 21-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству под председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации Алексея Морозова и заместителя Министра Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Гао Чжидэня.

В заседании также приняли участие представители Федерального центра подготовки спортивного резерва и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

«Спортивное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой остается приоритетным направлением для нашей страны и является составной частью всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. Подкомиссия по сотрудничеству в области спорта за годы своей работы зарекомендовала себя как эффективный механизм конструктивного диалога для решения вопросов спортивной повестки», – отметил Алексей Морозов.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития сотрудничества в зимних видах спорта и подготовки к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине, организацию Российско-Китайских зимних и летних молодёжных игр в 2022 и 2023 годах соответственно, а также взаимодействие по вопросам международной спортивной повестки. В частности, стороны обсудили повестку 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в эти дни в Париже.

Со своей стороны Гао Чжидэн поблагодарил российских коллег за всестороннюю поддержку проведения зимних Олимпийских и Паралимпийским игр в Пекине в 2022 году и выразил надежду на продолжение совместной работы для достижения более плодотворных результатов в области спортивного сотрудничества двух стран. Гао Чжидэн также отметил, что «несмотря на сокращение количества мероприятий в очном формате, темпы развития российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта ничуть не замедлились».

В случае если санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит, следующее заседание Подкомиссии пройдёт в Китае в 2022 году в рамках 3-х Российско-Китайских зимних молодёжных игр.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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