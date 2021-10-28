Source: President of Russia – Kremlin

Встреча приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией. Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Вступительное слово на 4-м саммите Россия – АСЕАН

В.Путин: Ваше Величество!

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, хотел бы поприветствовать Его Величество Султана Брунея, под председательством которого проходит очередной саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Приветствую также и всех наших друзей по АСЕАН.

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Укрепление связей с Ассоциацией и её государствами-членами всегда было и остаётся одним из приоритетов внешней политики России. В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей официальных отношений между нашей страной и АСЕАН. Эти отношения, как отфиксировано в Совместном заявлении, принятом на саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре в 2018 году, носят подлинно стратегический характер.

Это подтверждает накопленный опыт практического сотрудничества и солидный пакет договорённостей в политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах. Важно, что во взаимодействие России и АСЕАН вовлечены не только правительственные, но и деловые, общественные, академические круги.

Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов.

Уверен, что именно с таким настроем пройдёт и наш сегодняшний саммит.

Позвольте пожелать нам всем плодотворной работы и поблагодарить вас за внимание. Спасибо большое.

MIL OSI