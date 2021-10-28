Российские сенаторы приняли участие в работе пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Сессия КМРВСЕ состоялась в формате видеоконференции.

Сенаторы РФ — члены российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ): председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области члены Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Алексей Орлов ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия приняли участие в 41-й пленарной сессии Конгресса. Мероприятия состоялись с 25 по 28 октября в формате видеоконференции.

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В преддверии сессии состоялись заседания политических групп Конгресса, посвященные подготовке предстоящей сессии.

Пленарное заседание открыл Председатель КМРВСЕ Линдерт Вербеек (Нидерланды).

В ходе сессии прошли оживленные дискуссии по проблемам миграции. Члены Конгресса рассмотрели вопрос развития непрерывного образования для обеспечения занятости молодежи.

Также были представлены мониторинговые доклады о соблюдении положений Европейской хартии местного самоуправления в Испании, Нидерландах, Албании, Северной Македонии и на Кипре.

Российские сенаторы проинформировали, что на сессии состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества, а также влияния риторики ненависти и «фейковых» новостей в Интернете на условия работы выборных представителей на местном и региональном уровнях.

Отпечаток на повестку дня сессии наложила пандемия коронавирусной инфекции. Острые дискуссии развернулись вокруг обсуждения путей восстановления экономик европейских государств после COVID-19.

В частности, Светлана Горячева обратила внимание, что в целях решения проблемы распространения опасной инфекции необходимо сосредоточить усилия на взаимной помощи и сотрудничестве государств в борьбе с пандемией COVID-19, добиваться взаимного признания вакцин государствами-членами Совета Европы.

По словам сенатора, российская делегация донесла до европейских коллег свое видение роли Совета Европы как организации, обладающей потенциалом и широким инструментарием для продвижения межнационального и межконфессионального согласия, что будет способствовать достижению большего единства между государствами-членами. Участники обратили внимание представителя Венгрии, в настоящее время председательствующей в Комитете министров Совета Европы, на целесообразность восстановления практики проведения ежегодных конференций Совета Европы «Религиозное измерение межкультурного диалога». Выступления российских участников способствовали качественному информационному наполнению дискуссий в ходе заседаний, подчеркнула парламентарий.

Следующая 42-я пленарная сессия КМРВСЕ состоится в марте 2022 года в «гибридном» формате.

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