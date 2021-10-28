Российская Федерация переизбрана в Президиум сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 октября, Российская Федерация была избрана в Президиум 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Российским представителем в руководящем органе Конференции Сторон будет Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Избрание Президиума состоялось в рамках заседания, которое проходило с 26 по 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Помимо России на место в Президиуме претендовала также Украина. По итогам закрытого голосования Конференция Сторон подавляющим числом голосов поддержала Российскую Федерацию, которая будет входить в Президиум организации до 2023 года.

В состав Президиума 8-й сессии также вошли Сенегал, Китай и Саудовская Аравия. Председателем Президиума сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте переизбран на новый срок Маркос Диас, представляющий Доминиканскую Республику. Хитеш Пател из Великобритании сохранил пост докладчика.

«Победа России на выборах в Президиум сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте демонстрирует доверие со стороны мирового сообщества, – заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. – Мы ещё раз подтвердили, что честны в вопросах борьбы с допингом и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к нему. Сотрудничество в рамках Международной конвенции – отличная возможность для обмена опытом в вопросах регулирования антидопинговой политики. Искренне поздравляю Олега Васильевича с возможностью представлять Россию в Президиуме 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте».

«Россия придерживается принципов чистого и честного спорта, нулевой терпимости к допингу. Наша страна последовательно и системно выступает за полноформатное использование потенциала Конвенции ЮНЕСКО в интересах государств-участников, – отметил Олег Матыцин. – В условиях пандемии в Москве впервые состоялись очные заседания Президиума и Комитета по утверждению проектов Фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте, где наша страна традиционно является крупнейшим донором. Российская компания по производству одежды «Форвард» впервые объявлена партнёром Фонда. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество в рамках работы Конвенции послужит совершенствованию деятельности по противодействию применения допинга в спорте во всем мире».

Президиум сессии является главным руководящим органом Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Россия впервые была избрана в его состав на заседании 7-й сессии, прошедшем два года назад.

В октябре 2020 года в Москве состоялось первое очное заседание Президиума 7-й сессии Конференции Сторон, а в июне 2021 года – заседание Комитета по утверждению проектов Фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте. В 2022 году в России планируется провести заседание Президиума 8-й сессии.

Пресс-служба Минспорта России

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