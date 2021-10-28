Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЕАПО#ЕАПВ#Максим Овчинников28.10.2021 19:50

Роскосмос получил первый евразийский патент

Госкорпорация «Роскосмос» 28 октября 2021 года получила первый евразийский патент на промышленный образец. Им стал патент на «Энергопоглощающее кресло космонавта» (промышленный образец № 202140001-01).

Данное событие стало большим шагом для развития инновационной инфраструктуры российской ракетно-космической отрасли. Получение патента на промышленный образец дополнило существующий инструментарий по управлению интеллектуальными правами в отрасли, способствуя узнаваемости и продвижению отраслевых брендов на рынках государств-участников Евразийской патентной организации.

В церемонии торжественного вручения патента участвовали первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников и Президент Евразийского патентного ведомства Евразийской Патентной Организации Сауле Тлевлесова. Процедура приема заявок на выдачу евразийских патентов на промышленные образцы стартовала 1 июня 2021 года. В этот же день первая евразийская заявка № 202140001 была подана Госкорпорацией «Роскосмос».

В контексте многочисленных международных проектов с нашими партнерами из стран СНГ особое значение приобретает охрана разработок на евразийском пространстве. Продукты и технологии ракетно-космической отрасли обладают высоким потенциалом коммерциализации на зарубежных ранках. При этом портфель прав на наши продукты должен быть достаточно сильным, чтобы обеспечивать им конкурентное преимущество и не позволять другим участникам занимать те ниши, которые традиционно «закрепились» за предприятиями Роскосмоса.

В настоящее время наблюдается рост интереса к космической тематике не только с точки зрения техники, но и как к области, имеющей перспективу коммерциализации в различных сферах культуры и бизнеса — от кинематографа до сувенирной продукции. В подобных условиях необходимо заботиться не только об охране технических решений, но и средств индивидуализации, а также внешнего вида изделий.

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