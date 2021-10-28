Пётр Бобылев: «Минэнерго России оказывает содействие переселению шахтёрских семей из ветхого жилья»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 октября. – Пётр Бобылев провёл рабочее совещание с членами правительства Кемеровской области – Кузбасса и главами администраций муниципальных образований по вопросам переселения в регионе шахтёров из ветхого жилья.

Пётр Бобылев подчеркнул, что Минэнерго России оказывает содействие переселению шахтёрских семей.

«Министерство совместно с главами муниципалитетов проводит большую работу по реализации программы переселения жителей шахтёрских территорий из ветхого жилья. За этот год уже переселена 1071 семья, из которых почти 800 – жители Кемеровской области», – отметил Пётр Бобылев.

Замминистра добавил, что реализуемая программа по переселению шахтёрских семей действует до 2024 года.

Пётр Бобылев также обсудил с участниками совещания исполнение федерального бюджета в части иных межбюджетных трансфертов, направленных на переселение граждан Кемеровской области.

«В регионе следует принять все необходимые меры для максимально эффективного расходования выделенных бюджетных ассигнований на переселение до конца текущего года», – сказал Пётр Бобылев.

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