Председатель СФ В. Матвиенко и Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. Нарбаева провели телефонный разговор

Source: Russia – Council of the Federation

Главы верхних палат парламентов двух стран обсудили вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Состоялся телефонный разговор Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой.

Беседа прошла по инициативе узбекистанской стороны.

Смотрите также

Собеседники обсудили вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества, а также результаты состоявшегося 13–15 октября в Санкт-Петербурге Третьего Евразийского женского форума.

Были рассмотрены итоги работы делегации Совета Федерации в рамках мониторинговых миссий в ходе состоявшихся в минувшие выходные в Узбекистане президентских выборов. Сенаторы работали в миссиях наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Шанхайской организации сотрудничества.

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева дали высокую оценку прошедшему в Ташкенте Шестому заседанию Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в рамках которого обсуждались вопросы трудовой миграции, образования и двустороннего сотрудничества.

MIL OSI