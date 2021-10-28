Построено 432 км участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2021, 16:55

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.

На востоке России компания продолжает обустройство Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра газодобычи. Здесь идет планомерное развитие фонда эксплуатационных газовых скважин, завершается сооружение вспомогательных объектов добычи нефтяной оторочки.

Газ Чаяндинского месторождения поступает в газопровод «Сила Сибири». В настоящее время строятся новые компрессорные станции, которые обеспечат последовательное увеличение производительности газопровода.

С 2023 года в «Силу Сибири» начнет поступать газ Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Для этого «Газпром» активно строит участок газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. Работы ведутся по графику: в настоящее время сварено, уложено и засыпано 432 км — почти 54% от общей протяженности участка (803,4 км). Выполняется сооружение первого из двух микротоннелей подводного перехода газопровода под р. Леной.

На Ковыктинском месторождении продолжается эксплуатационное бурение и сооружение объектов обустройства. В частности, ведется устройство фундаментных оснований, монтаж металлоконструкций и оборудования первоочередной установки комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2), строительство конденсатопровода, устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций УКПГ-3.

Общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода — более 80%. В частности, ведутся пуско-наладочные работы на третьей технологической линии, на четвертой линии завершен монтаж крупногабаритного оборудования.

В рамках расширения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска сварено, уложено и засыпано 371,1 км из 390,8 км линейной части (с учетом резервных ниток и подводных переходов). Строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году.

На полуострове Ямал «Газпром» развивает производственную инфраструктуру Бованенковского месторождения. В 2021 году здесь планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности и эксплуатационные газовые скважины. Продолжается обустройство Харасавэйского месторождения.

Ведется расширение Северного газотранспортного коридора. Компания строит необходимые компрессорные мощности на линейной части от Ухты до Грязовца и далее в направлении КС «Славянская».

В районе п. Усть-Луга Ленинградской области с мая полным ходом идет сооружение уникального Комплекса по переработке этансодержащего газа.

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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