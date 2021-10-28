Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика29.10.2021 00:20

Поздравление Героя России, лётчика-космонавта РФ Валерия Токарева с днём рождения

Валерий Токарев — лётчик-испытатель 1-го класса, лётчик-космонавт РФ, Герой России. За его плечами многочисленные испытания сложной лётной техники, два космических полёта и выходы в открытый космос. «Космический стаж» Валерия Ивановича составляет около 200 суток.

Путь к звёздам Валерия Токарева начался с поступления в Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО в 1969 году. Затем была служба на должностях лётчика, старшего лётчика, командира авиационного звена, заместителя командира авиационной эскадрильи истребительного авиационного полка ВВС.

В 1982 году Валерий Иванович с отличием окончил курсы 267-го Центра испытания авиационной техники и подготовки лётчиков-испытателей в городе Ахтубинске Астраханской области и получил квалификацию «лётчик-испытатель». С этого времени занимался испытанием лётной техники. Он провёл более 70 испытаний и освоил более 40 типов самолётов и вертолётов. После освоения лётной профессии Валерий Иванович поставил следующую цель — подняться на новую высоту в 400 километров над Землёй.

В 1987 году Валерий Иванович был отобран для работы по программе «Буран». В 1989 году решением Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) В.И. Токарев был рекомендован для зачисления в группу космонавтов для полётов на корабле «Буран» по военным программам. В связи с закрытием программы он предпринял попытку для зачисления в отряд космонавтов. Добившись успехов, Валерий Токарев приступил к подготовке к полётам на Международную космическую станцию.

В 1999 году Валерий Иванович впервые совершил полёт в космос (с 27 мая по 6 июня) в качестве специалиста шаттла Discovery STS-96 по программе сборки Международной космической станции. Проработав на орбите 9 суток, экипаж благополучно возвратился на Землю.

Спустя 6 лет Валерий Токарев снова отправился на орбиту, теперь уже на российском «Союзе». Этот космический маршрут продлился в течение полугода. Командиром корабля «Союз ТМА-7» Валерий Иванович стартовал 1 октября 2005 года вместе с американским астронавтом Уильямом МакАртуром и космическим туристом Грегори Олсеном. В ходе полёта Валерий Токарев осуществил два выхода в открытый космос общей длительностью 11 часов 5 минут. 189-суточная экспедиция завершилась 9 апреля 2006 года. После ухода из отряда космонавтов ЦПК в 2008 году Валерий Иванович был избран главой Ростовского района Ярославской области. В 2012 году, сложив должностные полномочия, он возвратился к космической деятельности и продолжил заниматься космонавтикой в ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

С сентября 2013 года по ноябрь 2018 года Валерий Токарев занимал пост главы ЗАТО Звёздный городок Московской области. В настоящее время продолжает трудиться в Центре подготовке космонавтов.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК и отряд космонавтов Роскосмоса, сотрудники Центра подготовки космонавтов поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Валерия Ивановича Токарева с праздником и желают добра, счастья, здоровья, гармонии, неиссякаемого запаса душевных и физических сил!

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