Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено вопросам повышения финансовой грамотности и информационной безопасности граждан в банковской сфере, отметила сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели подвела итоги осеннего этапа социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области».

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«Этот этап был посвящен вопросам повышения финансовой грамотности и информационной безопасности граждан в банковской сфере. Впервые в проекте приняли участие сотрудники управления Роскомнадзора по Ростовской области и Ростовского отделения Сбербанка. Так, сотрудниками банка на различных площадках – в отделениях, в организациях и вузах, — было проведено свыше 500 мероприятий», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что проект «Дни правового просвещения в Ростовской области» стартовал в 2014 году. Два раза в год – весной и осенью – в области проводятся серии тематических мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения. Профессиональные юристы оказывают бесплатные правовые консультации гражданам.

«Традиционно в проекте участвуют представители прокуратуры области, Главного управления Минюста по Ростовской области, Главного управления МВД России по Ростовской области, других федеральных органов власти, депутаты Законодательного Собрания, областные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, вузы. Бесплатное юридическое консультирование проводят адвокаты и нотариусы», — добавила Ирина Рукавишникова.

Участники мероприятия наметили новые актуальные темы и вопросы, которые могут стать приоритетными для следующего этапа Дней правового просвещения, который планируется на весну 2022 года.

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