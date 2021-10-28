Павел Малков: 64 миллиона россиян переписались за первые две недели переписи

Source: Russian Federation State Statistics Service

С 15 октября переписались 44% населения страны. 17 миллионов – самостоятельно через портал «Госуслуги». Об этом сообщил 28 октября на заседании Правительства Российской Федерации руководитель Росстата Павел Малков.

«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 миллиона человек. Это примерно 44% населения. Идем в графике», – сказал Павел Малков.

Главной инновацией стала возможность переписаться онлайн на портале «Госуслуги». «Такой возможностью воспользовались 17 миллионов человек, это больше четверти от всех тех, кто переписался», – сообщил руководитель Росстата.

«В сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции это не только быстрее и удобнее, но и безопаснее для себя и здоровья окружающих», – отметил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. «По всей стране открыты более 44 тысяч стационарных переписных участков, – отметил Павел Малков. – И всю эту большую офлайн работу обеспечивают 314 тысяч переписчиков. За счет цифровых технологий их вдвое меньше чем на прошлой переписи. Но это очень большой и нелегкий труд. Эти люди обходят все квартиры и дома, дежурят на переписных участках – все в очень непростых условиях. Они – настоящие герои этой переписи».

По числу участников переписи лидирует Волгоградская область (переписалось три четверти населения). В числе лидеров: Мордовия, Тульская область, Тыва, Москва, Курганская область, Чеченская Республика.

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