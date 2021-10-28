О. Алексеев: Саратовская область нацелена на решение приоритетных социальных задач

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

Олег Алексеев

По словам сенатора, региональные депутаты приняли к рассмотрению проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. «Сохраняется социальная направленность бюджета Саратовской области – более 70 процентов средств будет направлено на меры социального характера. Предусмотрены ассигнования на сохранение всех социальных обязательств, индексацию зарплат и выплат, предоставление жилья детям-сиротам, финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов и государственных программ», – подчеркнул парламентарий.

Многодетные семьи теперь могут выбирать между земельным участком и единовременной денежной выплатой, которая будет ежегодно индексироваться

Олег Алексеев пояснил, что депутаты приняли ряд законов, которые направлены на поддержку жителей Саратовской области. Многодетные семьи теперь могут выбирать между земельным участком и единовременной денежной выплатой, которая будет ежегодно индексироваться. Еще многодетные семьи смогут использовать региональный материнский капитал сразу после рождения ребенка на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сенатор рассказал, что внесены поправки в областной бюджет на текущий год. «Поступившие федеральные средства и дополнительные налоговые доходы будут направлены на организацию дополнительных мест в школах, создание модельных библиотек в районах области, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и другие цели», – сказал Олег Алексеев.

Он также сообщил, что в рамках «правительственного часа» депутаты обсудили развитие мелиоративного комплекса региона. «Саратовская область является одним из крупнейших регионов по площади искусственного орошения. С 2014 года восстановлено и введено в эксплуатацию более 60 тысяч гектаров орошаемых земель. По программе «Развитие мелиоративного комплекса России» в 2021 году область получила свыше 409 миллионов рублей», – отметил Олег Алексеев.

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