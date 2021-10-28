Новые медали Дины и Арины Авериных на Чемпионате мира по художественной гимнастике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 октября, в японском Китакюсю были разыграны медали Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами и лентой.

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с булавами и стала 16-кратной чемпионкой мира. Её сумма баллов составила 27,100 балла. За упражнение с лентой гимнастка получила от судей 23,900 балла и завоевала серебряную медаль.

Её сестра-близнец Арина Аверина в упражнении булавами набрала 27,750 балла и стала серебряным призером, а в упражнениях с лентой получила 23,450 балла и заняла третье место.

Днем ранее Дина выиграла золотые медали в упражнениях с мячом и обручем, Арина в соревнованиях с мячом стала серебряным призёром.

В оставшиеся дни проведения соревнований будут разыграны медали в индивидуальном многоборье, командном первенстве, групповых упражнениях – многоборье, упражнении с пятью мячами, упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дину и Арину Авериных, тренерский штаб во главе с Ириной Александровной Винер-Усмановой и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с завоёванными медалями и желает дальнейших успехов гимнасткам на Чемпионате мира!

Фото: Gettyimages

Пресс-служба Минспорта России

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