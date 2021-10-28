Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара28.10.2021 08:16

На Восточном установили больше 1000 баллонов высокого давления

На космодроме Восточный продолжается монтаж системы хранения и выдачи сжатых газов для подготовки ракеты-носителя семейства «Ангара». Массивные баллоны массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. К данному моменту на космодроме уже установлено 1188 баллонов.

Работы по монтажу баллонов планируется завершить к концу 2021 года. После этого специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с привлечением подрядных организаций планируют приступить к обвязке баллонов технологическими трубопроводами. Следующим этапом станет проведение комплекса испытаний: очистки, продувки, испытаний на прочность и герметичность.

Массивные баллоны высокого давления начали прибывать на космодром Восточный с 6 июля 2020 года. Первые партии были направлены на дооснащение систем технического комплекса «Союз-2», которые впоследствии обеспечат проверки ракеты-носителя «Ангара-А5» при сборке и испытаниях. Основной же объем работ для обеспечения пуска ракет космического назначения проводятся на стартовом комплексе ракеты-носителя «Ангара».

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