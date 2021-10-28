М. Павлова: Вопросы психического здоровья граждан в ковидный период требуют пересмотра организации деятельности психиатрической службы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. На заседании обсуждались актуальные вопросы защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья.

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«Люди, страдающие психическими расстройствами, относятся к наиболее незащищенной в правовом отношении категории граждан. Трудно не согласиться с мнением экспертов, что охране психического здоровья уделяется недостаточно внимания», — отметила сенатор.

По ее мнению, нуждаются в развитии социальное и трудовое направления реабилитации, необходима перезагрузка постинтернатного сопровождения лиц, выписавшихся из психоневрологических интернатов и трудоустройство граждан с легкими нарушениями психического здоровья, не имеющих инвалидности, в том числе за счет развития посильной трудовой занятости и сопровождаемой трудовой деятельности. «Эти и иные меры требуют законодательного регулирования», — считает Маргарита Павлова.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что пандемия спровоцировала рост психических расстройств у пациентов. «Ими страдают как перенесшие коронавирус, так и те, кто пережил психотравму — например, потерю работы или смерть близкого человека. В настоящее время одним из значимых психических расстройств в мире становится депрессия», — сказала она.

Маргарита Павлова приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

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Маргарита Павлова приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

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Маргарита Павлова приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

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Маргарита Павлова приняла участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

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В ходе мероприятия представители научного и экспертного сообщества, органов исполнительной власти, региональные уполномоченные по правам человека высказались о необходимости принятия мер по защите прав граждан с психическими нарушениями, в том числе возможного внесения изменений в действующее законодательство.

В частности, эксперты предложили усовершенствовать деятельность лечебно-трудовых мастерских при психоневрологических больницах, повысить эффективность работы общественных наблюдательных комиссий при посещении специализированных учреждений, возобновить обсуждение законопроекта о создании независимой Службы по защите прав граждан с психическими расстройствами здоровья.

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