М. Ахмадов провел «круглый стол», посвященный вопросам повышения квалификации и переподготовки тренеров

Source: Russia – Council of the Federation

Существует проблема кадровой обеспеченности отрасли квалифицированными специалистами, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел «круглый стол» на тему «Качество повышения квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей».

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Открывая мероприятие, сенатор назвал обсуждаемую тему безусловно актуальной в связи с тем, что именно с тренера начинается спортивная подготовка, и именно от него зависит, каких результатов достигнет спортсмен на соревнованиях различного уровня.

«В то же время существует проблема кадровой обеспеченности отрасли квалифицированными специалистами с соответствующим уровнем компетенций», — подчеркнул сенатор. По словам законодателя, проблема заключается в низком уровне заработных плат тренерско-преподавательского состава, в этой связи спрос на обучение и последующую профессиональную деятельность недостаточен.

Мохмад Ахмадов напомнил о разработанном Правительством Российской Федерации по поручению главы государства законопроекте, предусматривающем гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и об образовании. 30 апреля 2021 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон о «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

«Реализация данного закона является предметом особого контроля нашего Комитета», — подчеркнул Мохмад Ахмадов.

Парламентарий рассказал о положениях этого правового акта, согласно которым лица, работающие в должности тренера в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, с их письменного согласия переводятся на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя. При этом периоды работы в должности тренера засчитываются в стаж педагогической работы.

Поправки позволят тренерам получать социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников дополнительного образования

«Поправки позволят тренерам получать социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников дополнительного образования, но при этом они не отменяют и не уменьшают уже предусмотренные стимулирующие выплаты, которые сейчас получают тренеры», — уточнил Мохмад Ахмадов.

«Круглый стол» на тему «Качество повышения квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей»

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«Круглый стол» на тему «Качество повышения квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей»

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«Круглый стол» на тему «Качество повышения квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей»

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Мохмад Ахмадов

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Артем Шейкин

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«Круглый стол» на тему «Качество повышения квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей»

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Артем Шейкин

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Мохмад Ахмадов

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Артем Шейкин

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Мохмад Ахмадов

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По словам законодателя, если федеральный закон будет реализован в полном объеме, то молодые специалисты с соответствующими компетенциями будут заинтересованы в выборе профессии тренера-преподавателя, и это, в свою очередь, позволит выполнить задачи, поставленные Президентом страны.

Сенатор напомнил, что закон имеет отложенный срок вступления в силу — с 1 января 2023 г., а также предусматривает переходный период, необходимый для того, чтобы провести подготовительные процедуры.

«Во время переходного периода наш Комитет будет вести тщательный мониторинг исполнения всех заявленных позиций закона, и, в первую очередь, реализации положений, касающихся кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта», — добавил Мохмад Ахмадов.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ Алексей Обвинцев, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова, представители регионов и профессионального сообщества.

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