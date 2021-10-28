Минэнерго разработало проект постановления Правительства об отсрочке применения штрафов за задержку установки «умных» счётчиков 

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 октября. – Минэнерго разработало проект постановления Правительства о переносе применения штрафов за задержку установки «умных» счётчиков электроэнергии с 2023 на 2024 год.

С 1 июля 2020 года обязанности по обеспечению учёта электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. С 1 января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие установку «умных» приборов учёта, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учёта энергии.

Cетевым организациям и гарантирующим поставщикам необходимо установить объём приборов учёта, накопившийся из-за неисполнения потребителями своих обязательств по их установке или поверке. Так, в 2022-2023 годах подлежат установке более 8,5 млн приборов.

В этой связи Правительством принято решение о приостановлении до 31 декабря 2023 года применения штрафов за задержку установки счётчиков.

Кроме того, проектом предусматривается продление возможности проведения поверки приборов учёта для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков (для гарантирующих поставщиков в части общедомовых приборов учета) до 31 декабря 2023 года. По квартирным приборам учёта гарантирующие поставщики вправе осуществлять поверку до 2025 года.

Минэнерго России продолжит осуществление мониторинга внедрения интеллектуальных систем учёта с целью достижения максимального эффекта для отрасли и потребителей.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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