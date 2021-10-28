Л. Гумерова: Духовные образовательные организации смогут реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о внесенном проекте федерального закона.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала о законопроекте, которым предлагается внести поправки в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

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Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесен в нижнюю палату парламента. Документ разработан сенаторами Лилией Гумеровой, Ильясом Умахановым УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и Дмитрием Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области

Парламентарий проинформировала, что документ подготовлен в целях приведения норм ряда законодательных актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Сенатор отметила, что с 1 сентября 2021 г. обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями. В свою очередь, программы аспирантуры по направлению подготовки «Теология» также реализовывались духовными образовательными организациями.

«Вместе с тем, действующая редакция статьи 19 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не позволяет духовным образовательным организациям продолжить реализовывать программы аспирантуры. Это положение будет изменено», — сказала Лилия Гумерова.

Кроме того, продолжила сенатор, внесение изменений в статьи 34 и 95 закона об образовании обусловлено тем, что редакция указанных норм не приведена в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно документу, из закона об образовании с 1 марта 2022 года исключается процедура приостановления государственной аккредитации образовательной деятельности, а также предусматривается бессрочное действие свидетельства о государственной аккредитации.

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