Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1828.10.2021 03:10

Корабль «Прогресс МС-18» на пути к МКС

В соответствии с утвержденным российским графиком полетов на Международную космическую станцию сегодня, 28 октября 2021 года, в 03:00:32 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-18». Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к управлению полётом. Согласно телеметрической информации, поступившей в Центральный информационный пункт Госкорпорации «Роскосмос», ракета в штатном режиме вывела российский корабль на целевую орбиту со следующими параметрами:

Период обращения — 88,54 мин;

наклонение орбиты — 51,67 град;

минимальная высота орбиты — 193,04 км;

максимальная высота орбиты — 240,57 км.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» российского сегмента запланирована на 30 октября 2021 года в 04:34 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 — космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Новый корабль доставит около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й долговременной экспедиции, а также укладки для проведения следующий научных космических экспериментов: «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор». Кроме того, на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события.

Кроме того, в рамках сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и Публичного акционерного общества «Сбербанк России» на створки головного обтекателя нанесен логотип СБЕР в честь 180-летия СберБанка, которое будет отмечаться 12 ноября.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союза-У». Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.

Ракета-носитель была разработана и изготавливается в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

Все двигатели ракеты-носителя отработали в штатном режиме, в том числе двигатели семейства РД-107/108 первой и второй ступеней, разработанные в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Роскосмоса), и двигатель РД-0110 третьей ступени, созданный в Воронежском центре ракетного двигателестроения (также предприятие Роскосмоса).

MIL OSI