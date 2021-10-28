Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ#ЦЭНКИ#КЦ Южный28.10.2021 14:57

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля-модуля «Прогресс М-УМ», продолжавшийся с 26 октября 2021 года.

Автоматизированный контроль высоких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний. Сегодня, 28 октября, грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» был транспортирован обратно на технический комплекс и установлен в динамический стенд для дальнейшей предполетной подготовки.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента МКС. Запуск модуля «Причал» в составе корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется в ноябре 2021 года.

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