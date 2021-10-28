И. Святенко: Cитуация по преодолению последствий коронавирусной инфекции требует комплексной государственной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

И. Святенко и Е. Бибикова приняли участие в режиме видео-конференц-связи в VI Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в VI Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму, состоявшемся в г. Белокурихе Алтайского края.

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В рамках форума прошла V Научно-практическая конференция «Разумовские чтения». Основная тема пленарного заседания — «Курорты России — ключевой элемент здоровья нации и стабильности экономического потенциала страны».

Инна Святенко в своем выступлении затронула вопросы организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации граждан, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции. Сенатор отметила, что ситуация по преодолению последствий COVID-19 требует комплексной государственной поддержки с подключением всех ресурсов профилактической и реабилитационной медицины.

«Мы видим, что возникли мощные стимулы к реконструкции системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации граждан, которую важно осуществить на основе долгосрочных мер государственной политики и системных управленческих решений», — сказала парламентарий.

Инна Святенко подчеркнула, что в профильном Комитете СФ ведется системная работа по вопросам сохранения и развития санаторно-курортного комплекса и реабилитации в стране.

«Предусмотрено увеличение финансирования в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Благодаря совместной работе Совета Федерации и Правительства РФ в программу капитального строительства в новом бюджетном цикле внесен федеральный детский реабилитационный центр в городе Евпатория в Республике Крым», — сообщила парламентарий.

Она подчеркнула, что важно не только сохранить и восстановить имеющиеся мощности санаторно-курортного комплекса страны, оснастить современным оборудованием, увеличить число новых санаториев, но и подготовить специалистов по профилю «медицинская реабилитация» после COVID-19.

В ходе работы форума также было уделено внимание вопросам социального туризма. Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области отметила, что в плане мероприятий второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», направленной на продление активного долголетия, особая роль отводится развитию в субъектах РФ социального туризма.

«Социальный туризм как форма активного здорового долголетия помогает найти друзей и единомышленников, прервать круг одиночества, является мощным психо-эмоциональным, интеллектуальным фактором, безусловно продлевающим жизнь граждан старшего поколения», — подчеркнула сенатор.

Елена Бибикова обратила внимание представителей регионов, государственных и общественных организаций, негосударственного сектора, бизнеса на возможности работы в сфере социального туризма для граждан старшего поколения.

«Учитывая, что данная деятельность в соответствии со Стратегией проводится в субъектах РФ и осуществляется не только с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, но и в рамках программ по оказанию государственной социальной помощи, президентских грантов, а также средств работодателей, она может быть интересна, взаимополезна и вполне перспективна», — сказала парламентарий.

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