Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2021, 17:15

Правление приняло к сведению информацию об организации медицинского обеспечения и санитарно-эпидемиологического контроля в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях.

Отмечено, что защита здоровья работников — один из приоритетов социальной политики компании. Для них организовано своевременное, доступное и качественное медицинское обслуживание, проводится ежегодная профилактическая диспансеризация. Выстроена действенная система страховой защиты, включающая расширенный перечень услуг в рамках программы добровольного медицинского страхования.

На базе корпоративных медицинских учреждений «Газпрома» обеспечена возможность получения как амбулаторной, так и стационарной помощи, в том числе высокотехнологичной. Проводится добровольная вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19: в настоящее время в головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинировано 89,1% персонала.

Для вахтовых работников на производственных площадках, значительно удаленных от социальной инфраструктуры, компания организует медицинские пункты. При необходимости осуществляется доставка в ближайшее специализированное лечебное учреждение.

Медицинский персонал, работающий на объектах «Газпрома», регулярно проходит дополнительное профессиональное обучение — в том числе на кафедре производственной медицины на базе «Газпром корпоративный институт».

Отдельное внимание уделяется использованию передовых технологий в области укрепления здоровья. Например, предложенная ООО «Газпром трансгаз Москва» совместно с Отраслевым клинико-диагностическим центром ПАО «Газпром» технология реабилитационно-восстановительного лечения в 2019 году получила первую премию «Газпрома» в области науки и техники. В настоящее время она внедряется в лечебные программы корпоративных санаториев.

Компания продолжит совершенствование системы корпоративного медицинского обеспечения работников.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI