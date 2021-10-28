Евгений Грабчак: «Обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей в нерабочие дни будет находиться на контроле Минэнерго»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 октября. – Минэнерго взяло на особый контроль работу энергообъектов в период нерабочих дней, энергетики переведены в режим повышенной готовности, сообщил Евгений Грабчак.

Указом Президента в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России установлены нерабочие дни. При этом органы власти регионов вправе установить дополнительные нерабочие дни в октябре-ноябре.

«В период нерабочих дней, установленных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, энергетики России будут работать штатно. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в эти дни, в повышенную готовность приведены более 11 тысяч бригад, 28 тысяч единиц специальной техники, 6 тысяч источников резервного питания. Особое внимание мы уделяем электроснабжению медицинских учреждений и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, было принято решение минимизировать плановые ремонты в электросетях», – рассказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что поставки энергоресурсов находятся под контролем, а основные услуги потребителям компании предоставляют в онлайн-режиме.

«В целом, ситуация остаётся на особом контроле Минэнерго. Министерство в постоянном режиме взаимодействует с региональными властями и компаниями для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации», – заключил замминистра.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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