Г. Карелова: Количество социально ориентированных предприятий увеличивается. Это особенно ценно в условиях пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области обратилась с видеопривествием к участникам ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра».

Смотрите также

Вице-спикер СФ с сожалением констатировала тот факт, что столь значимые события приходится проводить в онлайн-формате, но отметила, что даже на расстоянии ощущается атмосфера теплоты и энергия добрых дел лауреатов премии. «Благодаря вашим усилиям количество социально ориентированных предприятий с каждым годом увеличивается, что особенно ценно в условиях глобального вызова в лице пандемии», — сказала сенатор, подчеркнув, что только в 2021 г. поступило 236 заявок на конкурс из 48 регионов России.

Галина Карелова отметила большой вклад лауреатов премии «Импульс добра» в решение социальных, экологических, культурных и других актуальных проблем современного общества.

«Важно помнить, что благодаря нашим лучшим качествам — состраданию, взаимопомощи, милосердию, мы находим в себе силы преодолевать трудности и помогаем окружающим справляться с ними», — сказала вице-спикер СФ.

Сенатор выразила слова благодарности участникам премии и пожелала сил в достижении благородных целей.

MIL OSI